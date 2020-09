TV-Hammer bei Unter uns! Die Fans der beliebten deutschen Daily mussten in den vergangenen Wochen bereits des Öfteren stark sein: Die Zuschauer mussten sich nicht nur von der Schauspielerin Alica Hubiak als Jana Schäfer, sondern auch von Kai Noll (55) in seiner Rolle als Rufus Sturm verabschieden. Jetzt ereilte ein weiteres TV-Urgestein das Serien-Aus: Ben Ruedinger (44) verlässt "Unter uns" – anstelle von Ben wird Constantin Lücke ab jetzt Till Weigel verkörpern!

Wie RTL bekannt gab, wird Ben Ruedinger "Unter uns" nach mehr als 20 Jahren am Set verlassen. Stattdessen wird der Rote Rosen-Darsteller Constantin Lücke die wichtige Rolle des Till Weigel in Zukunft übernehmen. "Ich glaube, für mich ist es nicht so schwierig, wie für die Fans oder meine Kollegen, die 20 Jahre mit Ben gespielt haben", vermutete der Schauspieler und betonte: "Für mich ist es ja eine ganz neue Rolle."

Damit nicht genug: Die Dreharbeiten mit Constantin haben offenbar bereits begonnen. "Es war ein perfekter Start", schwärmte der 41-Jährige von seinen ersten Tagen am "Unter uns"-Set. Doch auf was dürfen sich die Zuschauer in den kommenden Folgen freuen? "Ich bin der neue Till Weigel. Ich bin gerade aus dem Koma aufgewacht", verriet Constantin die weiteren Geschehnisse rund um seine Rolle vorab.

Eichentopf, Ulrik / ActionPress Ben Ruedinger, "Unter uns"-Star

Getty Images Constantin Lücke im Juni 2017 in Lüneburg

TVNOW / Stefan Behrens "Unter uns"-Star Ben Ruedinger

