Kommt es zwischen Chiara und Josua doch noch zum Happy End? Eigentlich hatten sich die beiden Singles am ersten Tag von Love Island sofort gefunden. Nach einigen Tagen als Couple entschloss sich die Sportlerin jedoch, ihre Verbindung zu lösen – aus Angst, den Muckimann unter Umständen zu enttäuschen. Doch ganz endgültig scheint diese Entscheidung nicht gewesen zu sein: Chiara machte Josua nun Hoffnung auf ein Kuschel-Comeback!

In der aktuellen Folge suchte der Bayer noch einmal das Gespräch zu seiner Herzdame – mit Erfolg. "Hätten wir uns im echten Leben kennengelernt, wäre es anders ausgegangen!", platzte es aus Chiara heraus. Sie erklärte weiter, Angst gehabt zu haben, Josua nach längerer Zeit abservieren zu müssen und ihm so die Chance zu nehmen, die Liebe bei "Love Island" zu finden. "Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End!", deutete sie dann an und grübelte später in der Strandhütte: "Wir sind doch auf einer Wellenlänge. Das haben wir zuletzt nicht gemerkt..."

Josua schien von diesen Andeutungen total begeistert zu sein: "Das wäre ja genau das, was ich mir wünschen würde!", freute sich der Student und kam später aus dem Strahlen nicht mehr raus. Was meint ihr: Kommen Josua und Chiara doch noch wieder zusammen? Stimmt unten ab.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

© RTLZWEI – Magdalena Possert Chiara, Kandidatin bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Josua und Chiara bei "Love Island"

RTLZWEI Josua bei "Love Island"

