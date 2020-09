Die Sommerhaus der Stars-Fans erleben ein Déjà-vu! Die Auftaktfolge der beliebten Reality-TV-Show unterhielt die Netzgemeinde offenbar bestens. Vor allem Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir lieferten sich in der Sendung bereits heftige Reibereien miteinander. Lieb haben die beiden sich offenbar trotzdem: Regelmäßig versorgt die Rothaarige ihren Partner mit Liebkosungen. Der Kosename "Schatz" fällt bei der TV-Bekanntheit dabei besonders oft. Das erinnerte die Zuschauer prompt an eine ganz bestimmte einstige Sommerhaus-Teilnehmerin!

Auch Laura Müller (20) bediente sich in der vergangenen Sommerhaus-Staffel der "Schatz"-Endlosschleife in Bezug auf ihren liebsten Michael Wendler (48). "Und ich dachte, Laura war nervig mit ihrem ständigen 'Schatzi', zog ein Twitter-User den Vergleich zwischen Georgina und der Ehefrau des Schlagersängers. Die Art der TV-Diva geht den Fans der Show offenbar nicht weniger auf den Keks. "In einer Minute 50 Mal Schatz. Das ist niemals echt!", reagierte ein anderer Kommentator verärgert.

Doch obwohl die Diva ihren Kubilay mit ständigen Liebeleien versorgt, kann sie die Laune ihres Liebsten im Sommerhaus nicht heben – ganz im Gegenteil. "Schatz, ich liebe dich, aber ich hasse dich dafür, dass du mich hier reingebracht hast", lauteten die Worte des Unternehmers, nachdem er den rustikalen Hof besichtigte. "Das ist Sadismus, Quälerei. Ich hab' Paranoia!", konnte er seinen Schock nicht unterdrücken.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Georgina und Kubi auf dem Weg ins Sommerhaus

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller, September 2020

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige

Wen seht ihr im Sommerhaus lieber? Georgina Fleur Laura Müller Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de