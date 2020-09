Anna Maria Damm (24) richtet den Fokus auf ihren Körper! Dass die Influencerin ihren Body in den sozialen Netzwerken gekonnt in Szene setzen kann, ist nicht überraschend. Regelmäßig versorgt sie ihre Fans mit Urlaubspics, auf denen sie knapp bekleidet ist. Auch als Mama präsentiert sich die Beauty stets top gestylt. Doch jetzt teilte sie ein Video, in dem sie ganz ungeniert ihren Bauch raushängen lässt – und setzt damit ein wichtiges Statement für ihre Follower!

Auf Instagram teilte die einstige GNTM-Kandidatin ein Video, in dem sie mit ihrer Schwester Katharina zu sehen ist. Mit coolen Moves posieren die beiden Frauen für die Kamera und lassen ihre lässigen Jogginghosen runter, damit man freie Sicht auf ihre Bäuche hat. Ganz selbstbewusst streichelt sich das Schwestern-Duo über seine Körpermitten und rückt sie gezielt in die Kameralinse.

Anna Marias Fans scheinen von dem Clip völlig aus dem Häuschen zu sein. "Mega-Statement von euch", schwärmte ein User in der Kommentarspalte von den beiden Damen. "Jeder normale Bauch sieht so aus, wenn man gegessen hat und ihn raushängen lässt!", supportete ein anderer Kommentator die Ladys und konnte seine Begeisterung nicht zurückhalten: "Ich feier euch so hart dafür. Danke dafür, dass ihr so real seid!" Genau so ein Content gehöre in die sozialen Netzwerke, waren sich die Follower insgesamt sicher.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria und Katharina Damm, Schwestern

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin des Jahres 2013

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de