Britney Spears (38) sorgt erneut für ein riesengroßes Fragezeichen! Seit einiger Zeit machen sich zahlreiche Fans Sorgen um die US-amerikanische Musikerin: Ein Teil ihrer Community glaubt, dass die "Lucky"-Interpretin ihnen mittels Social-Media-Beiträgen versteckte Botschaften zukommen lässt und aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) befreit werden muss. Jetzt sorgen neue Posts und Clips für Argwohn bei den Fans: Britney teilte nicht nur rätselhafte Tanzvideos, sondern auch 18 ähnliche Selfies in den sozialen Medien!

So veröffentlichte sie zum 18. Mal ein Foto auf Instagram, das sie in einem bauchfreien, gemusterten Oberteil mit Rosen in den Haaren im Garten zeigt. Nachdem die Sängerin von zahlreichen Fans gefragt wurde, warum sie diesen Schnappschuss so oft teile, entgegnete sie, dass dies für ihr angebliches Fotoprojekt "Projekt Rose" gewesen sei. Mit ihrer kryptischen Bildbeschreibung verunsicherte Britney allerdings die Fans: "Man kann sich nicht sicher sein, eine Rose könnte am Ende auch ein Dorn im Auge sein", schrieb die Musikerin im Netz und betonte: "Entschuldigung. Ich dachte, es wäre lustig." Daraufhin schien es einigen Followern zu reichen: "Ok, langsam wird es lächerlich" oder auch "Wie oft willst du das Foto denn noch posten?!", beschwerten sich zwei User.

Auch zwei neue Clips, in denen Britney knapp bekleidet tanzt, warfen bei vielen Fans Fragen auf: "Macht sich sonst auch noch jemand Sorgen um sie?", "Wie lange soll das denn noch so weiter gehen?!" oder auch "Hast du dieses Video nicht auch schon einmal gepostet?", ließen ein paar besorgte Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de