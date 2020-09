Nadja Abd el Farrag (55) mit neuem Look! Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (66) hat einige harte Jahre hinter sich: Nach mehreren öffentlichen Abstürzen beschloss das TV-Gesicht, sein Leben komplett umzukrempeln und in Dangast an der Nordseeküste eine neue Existenz aufzubauen. Für den Neuanfang verabschiedete sich Naddel im vergangenen März sogar von ihrem Markenzeichen – den langen Extensions – und zeigte seitdem ihre Naturlocken. Jetzt überraschte sie ihre Fans erneut mit einer Typ-Veränderung.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin mehrere Fotos, die bei einem Friseurbesuch entstanden waren. "Da ging es den Haaren mal wieder an den Kragen", schrieb sie dazu. Im Vorher-Nachher-Vergleich sieht man, dass Nadjas Locken nun komplett geglättet sind und die Farbe etwas dunkler geworden ist. "Ich bin so zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis", verriet die 55-Jährige nach der Veränderung und nutzte außerdem den Hashtag "Die Zukunft gehört mir" – sie scheint also zuversichtlich zu sein, dass nun alles gut wird.

Den Fans scheint die Veränderung auch zu gefallen, denn das Feedback ist durchweg positiv: "Das steht dir ganz toll" und "Jetzt strahlst du noch mehr", sind nur zwei der zahlreichen Kommentare. Ein Mann geht sogar noch weiter und schrieb: "Zum Verlieben schön". Wie findet ihr die neue Frisur von Nadja? Stimmt ab!

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, TV-Persönlichkeit

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 in Berlin

ActionPress Nadja Abd el Farrag im Juni 2018 in Hamburg

