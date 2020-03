Nadja Abd el Farrag (55) ist ganz auf Transformationskurs! Seit Ende des vergangenen Jahres hat sich bei der Ex von Dieter Bohlen (66) viel verändert: Nach ihrer Kündigung in der Bar Krümels Stadl auf Mallorca und einer vergeblichen Wohnungssuche kehrte die 55-Jährige ihrer Heimat in Hamburg den Rücken. Sie startete ein neues Leben mit einem neuen Job an der Nordsee. Jetzt hat Naddel ihre Community mit einer weiteren Neuigkeit überrascht: Sie trägt eine neue Frisur!

Ihre Extensions gehören ab sofort der Vergangenheit an. Jetzt wagte Nadja den nächsten Schritt: "Ich habe mich entschieden, ich lasse das alles raus machen", verriet sie gegenüber RTL. Denn auch der Schnitt und die verschiedenen Farbtöne auf dem Kopf hätten ihr mittlerweile nicht mehr gefallen. Nach dem Besuch beim Friseur strahlte die TV-Bekanntheit – ohne künstliche Haarteile und mit ihrem lockigen Naturhaar. "Es ist ungewohnt, weil es so leicht ist", freute sie sich.

Ob der neue Look ein weiteres Zeichen für einen Neuanfang ist? Seit ihrem Umzug lebt Nadja wieder schuldenfrei, hat mit ihrer vorherigen Alkoholsucht abgeschlossen und macht derzeit eine Ausbildung zur Masseurin. "Es ist einfach klasse", schwärmte die Sängerin von ihrem neuen Leben an der Küste.

ActionPress Nadja Abd el Farrag auf Mallorca

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 in Berlin

Chris Emil Janßen / ActionPress Nadja Abd el Farrag vor dem Kreuzfahrtschiff Queen Victoria in Hamburg

