Der Schock bei den Fans sitzt immer noch tief! Wenige Tage ist es erst her, dass Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) bekannt gaben, dass sie kein Paar mehr sind. Warum sich die einstigen Love Island-Turteltauben getrennt haben, behielten sie allerdings für sich – und das soll auch so bleiben. Elena gab jetzt dennoch ein Interview und sprach erstmals öffentlich über das Beziehungsende. Ins Detail zu den genauen Hintergründen ging sie dabei zwar nicht, dennoch verriet sie, ob sie sich eventuell einen Neuanfang mit ihrem Ex vorstellen kann.

"Ich weiß nicht, ob es ein Comeback geben wird, aber aktuell auf keinen Fall", erklärt die Schweizerin im Gespräch mit RTL. Was genau zwischen ihr und Mike vorgefallen ist, verrät sie nicht – aber an den Gefühlen habe es nicht gelegen. "Es ist nicht kaputt gegangen, weil unsere Liebe nicht da war, das hat ganz andere Gründe", erzählt Elena weiter und ergänzt, dass die Entscheidung, sich zu trennen, nicht von heute auf morgen getroffen wurde: "Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wir haben es oft probiert."

Die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden – und wer weiß? Vielleicht kommt es irgendwann tatsächlich zur Versöhnung. Immerhin waren Elena und Mike schon einmal getrennt, und zwar kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Wenige Wochen danach hatten sie ihrer Liebe aber dann doch noch mal eine zweite Chance gegeben.

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Sternchen

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter im Februar 2020

