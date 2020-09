Karl Lagerfeld (✝85) bleibt unvergessen! Im Februar 2019 hatte der Tod des berühmten Modeschöpfers für große Trauer gesorgt: Mit stolzen 85 Jahren war der Creative Director von Chanel nach langer Krebserkrankung gestorben. Seine Fans verehren den gebürtigen Hamburger jedoch noch immer – so auch Kim Kardashian (39). Anlässlich des 87. Geburtstages der Ikone richtete die Unternehmerin nun liebevolle Worte an Karl.

Am 10. September wäre der Sonnenbrillenliebhaber 87 Jahre alt geworden. An diesem besonderen Tag gedachte auch Kurvenwunder Kim dem Designer: "Happy Birthday, Karl Lagerfeld!", kommentierte die Brünette in ihrer Instagram-Story ein Bild, das sie gemeinsam mit Karl und ihrem Mann Kanye West (43) zeigt. "Ich fühle mich so geehrt, dass ich dich treffen durfte und mit dir arbeiten konnte. Du wirst vermisst!", schrieb der Keeping up with the Kardashians-Star weiter.

Karl Lagerfeld war zu Lebzeiten ein bekennender Bewunderer der vierfachen Mutter gewesen. Besonders ihr Einfluss auf die Mode-Industrie hatte den Kostümbildner begeistert: "Kims Beitrag zur Mode- und Beautyindustrie ist die Tatsache, dass man nicht mehr superdünn und sehr groß sein muss, um als schön zu gelten!"

Getty Images Karl Lagerfeld im Grand Palais in Paris im November 2012

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Karl Lagerfeld am Set

Getty Images Karl Lagerfeld, Modeschöpfer

