Machine Gun Kelly (30) und Megan Fox (34) wagen den nächsten Schritt! Vor wenigen Monaten wurde bekannt: Der Rapper und die Schauspielerin sind das neue heiße Promi-Paar! Seitdem zeigten sie sich schon Händchen haltend in der Öffentlichkeit und sprachen sogar schon über Ehe und Kinder. Doch den Kids des jeweils anderen, die sie mit in ihre Beziehung brachten, waren sie bisher noch nicht begegnet. Bis jetzt: MGK soll nun Megans Nachwuchs kennengelernt haben!

"MGK hat Megans Kinder getroffen", bestätigte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Doch eine Person hat bei der neuen Patchworkfamilie noch ein Wörtchen mitzureden: Brian Austin Green (47) – Megans Ex-Mann und der Vater ihrer drei Kinder Noah (7), Bodhi (6) und Journey (4). "Die Beziehung zwischen Megan und Brian ist ein Auf und Ab. Sie versuchen aber so gut sie können, ihr Co-Parenting auf die Reihe zu kriegen", gab der Insider weiterhin an.

Zunächst müsse sich die Familie insgesamt auf die neue Situation einstellen, man wolle nichts überstürzen, informierte die Quelle das Newsportal. Verlobung, Heirat und Kinder seien zwar ein Thema, aber nichts, was in naher Zukunft aktuell werde. "Es ist noch zu früh für alle, sowohl für ihre Kinder als auch für Brian. Aber sie sind total ineinander verknallt. MGK ist besessen von Megan", hieß es weiter.

Getty Images Machine Gun Kelly in Las Vegas, 2019

Getty Images Megan Fox bei der Premiere von "Teenage Mutant Ninja Turtles"

Getty Images Machine Gun Kelly, US-amerikanischer Rapper

