Sie hat es schon wieder getan! Sophia Thomalla (30) zeigt gern, was sie zu bieten hat und heizt ihren Fans damit ordentlich ein. Ob am Strand, zu Hause oder bei einem Shooting – die Schönheit präsentiert sich oftmals leicht bekleidet im Netz. Auch für das Herrenmagazin Playboy ließ die gebürtige Berlinerin bereits die Hüllen fallen. Jetzt gibt es erneut heißes Bildfutter: Sophia hat ein Selfie in einem Gym geschossen – und viel hat sie dabei nicht an.

Erst vor zwei Monaten gab die Beauty ihren Followern auf ihrem Instagram-Account ein Body-Update. Damals berichtete sie stolz von einer Gewichtszunahme von zehn Kilo durch gezielten Muskelaufbau. Auf ihrem jüngsten Schnappschuss posiert sie in einem sexy Sport-Outfit vor mehreren Sportgeräten: Ihre Hotpant ist dabei extrem knapp. Ihr Bein hat Sophia kess angewinkelt, sodass sich ihre Oberschenkelmuskulatur deutlich anspannt und zeigt, wie knackig die Brünette ist. Ihr Bildkommentar lautet schlicht "Leg Day" – dazu hat sie einen Haken gesetzt.

Die Fans sind bei dem Anblick geteilter Meinung. Einige loben die Disziplin und den Körper der Schauspielerin. "Hammer Body, Hammer Frau, Hammer Motivation", schreibt eine Userin. Andere finden die 30-Jährige allerdings zu dünn und würden sich noch mehr Kilos wünschen. "An dir ist ja gar nichts mehr dran", heißt es beispielsweise. Was ihr Freund, der Fußballer Loris Karius (27), zu dem Schnappschuss sagt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im August 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2020

ActionPress Sophia Thomalla bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2019 in Berlin-Adlershof

