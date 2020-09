Ashley Tisdale (35) schwebt noch immer auf Wolke sieben! Die süße High School Musical-Bekanntheit hat vor knapp acht Jahren ihre große Liebe gefunden: Musiker Christopher French (38) eroberte das Herz der Blondine im Sturm – denn nur knapp acht Monate nach ihrem ersten Treffen ging der Künstler vor der einstigen Disney-Schauspielerin auf die Knie und die sagte Ja. Ganze sechs Jahre ist die Hochzeit der beiden nun schon her. Zu diesem Anlass widmete Ashley ihrem Chris jetzt eine süße Liebeserklärung!

"Wow, ich kann nicht glauben, dass wir schon sechs Jahre verheiratet sind!", begann die US-Amerikanerin ihren Post auf Instagram. Zu einer Reihe Hochzeitsfotos schrieb die 35-Jährige weiter: "Ich erinnere mich noch, dass ich so viel Angst hatte. Aber sobald wir zusammen waren, konnte ich nicht glauben, wie gut du mich behandelt hast!" Chris habe sie zu einem besseren Menschen gemacht und inspiriere sie jeden Tag aufs Neue: "Ich liebe dich und bin nach all dieser Zeit noch immer in dich verliebt!", beendete Ashley ihre Widmung.

Und auch ihr Ehemann ließ es sich zum Jahrestag nicht nehmen, liebe Worte an seine Frau zu richten: "Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich unendlich!", schrieb der Komponist zu einer Aufnahme der Trauung. Wusstet ihr, dass die beiden schon seit sechs Jahren verheiratet sind? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Getty Images Ashley Tisdale im November 2019 in Los Angeles

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin und Sängerin

