Bei Niklas Schröder (31) purzeln die Kilos! Vor wenigen Wochen hat der ehemalige Bachelorette-Kandidat den Entschluss gefasst, abzuspecken – mit Erfolg: Mithilfe einer Diät hat der Reality-TV-Star bereits einige Pfunde verloren. Inzwischen hat sich die Anzeige auf seiner Waage sogar um mehr als zehn Kilo verringert. Doch auch optisch macht sich der Verzicht auf ein paar Lebensmittel bemerkbar. Jetzt teilte Nik ein beeindruckendes Vorher-Nachher-Bild!

Mittels einer Collage auf Instagram ließ Niklas seine Community an seinem Diät-Erfolg und den damit verbundenen körperlichen Veränderungen teilhaben: Während die TV-Bekanntheit auf der linken Seite noch mit deutlichem Bäuchlein zu sehen ist, kommen auf der rechten Seite schon die ersten Bauchmuskeln des 31-Jährigen zum Vorschein. "Klar bin ich erst mal selber schuld, wenn ich in zwei Jahren so viel zunehme, aber ich habe es alleine geschafft, die Kilos zu verlieren", teilte der einstige Kuppelshow-Teilnehmer stolz mit. In rund 100 Tagen habe er zwischen 10 und 15 Kilo abgenommen.

Mit seinem neuen Äußeren fühlt sich Nik offenbar von Tag zu Tag wohler. "Ich bleibe am Ball bei der Ernährung und werde langsam mit Sport beginnen", erklärte der Tattoo-Liebhaber die nächsten Schritte. Dabei brachte der Kiloverlust noch weitere Vorteile mit sich: "Mir passen wieder Klamotten von vor zwei Jahren und das freut mich sehr!"

Niklas Schröder zu Beginn seiner Diät und heute, September 2020

Niklas Schröder im August 2020

Nik Schröder im Oktober 2019

