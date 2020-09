Sie kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Im Moment läuft es für Demi Lovato (28) einfach rund: Die Musikerin hat in ihre große Liebe gefunden – seit vergangenem Juli sind die beiden sogar miteinander verlobt! Seither vergeht kaum ein Tag, an dem die zwei ihr Glück nicht mit ihren Fans teilen. So ließ die 28-Jährige ihre Fans auch nun wieder an ihren Schmetterlingen im Bauch teilhaben: Zum halbjährigen Beziehungsjubiläum widmete Demi ihrem Max (29) ganz besondere Zeilen im Netz!

Am 7. September feierten Demi und Max diesen Meilenstein. In ihrer Instagram-Story zeigte die Ex-Disney-Darstellerin auch, wie sie und ihr Ehemann in spe diesen besonderen Tag verbrachten: An einem romantischen Plätzchen am See überreichte Demi ihrem Partner eine rote Rose, und zwar mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zu unserem Sechsmonatigen, mein Schatz. Ich liebe dich" – woraufhin der Mann der Stunde nicht mehr aufhören konnte zu grinsen.

"Du bist der beste Vater, den sich unsere Welpen wünschen könnten", schwärmte Demi noch weiter. Außerdem bedankte sie sich bei ihrem zukünftigen Mann noch dafür, dass er ihr Leben "so viel besser" mache. Was sagt ihr zu Demis Liebeserklärung? Stimmt ab!

Instagram / maxehrich Max Ehrich, 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Musikerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich sitzt

