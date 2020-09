Elle MacPherson (56) kann einfach nicht anders – und setzt ihren Körper in einem Hauch von Bademode in Szene! Dass das Model bereits 56 Jahre jung ist, sieht man seinem Body nicht an. Kein Wunder, denn der machte Elle berühmt-berüchtigt und ebendiesen in Form zu halten, hat die Australierin zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Ihren neuen Bikini wollte sie ihren Fans Anfang dieser Woche nicht vorenthalten: Das noch am Höschen befestigte Preisschild scheint dabei größer zu sein, als der Slip selbst!

In einem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story posierte die Laufstegschönheit am vergangenen Montag ungeschminkt vor dem heimischen Spiegel. Dabei trug sie einen Zweiteiler in Kaki, der ihre schlanke Figur inklusive cellulitefreier Kehrseite perfekt betonte. Damit bewies die zweifache Mutter wohl ein weiteres Mal, dass sie auch noch jenseits der 50 ein Vorbild für viele Nachwuchsmodels ist. Das Werk eines Beauty-Docs soll ihr Aussehen allerdings nicht sein, wie Elle neulich erklärte.

Stattdessen bestehe ihre Schönheitsroutine aus dem Trinken von drei Litern Wasser täglich, Work-outs, 20 Minuten Sonnenbaden und viel Lachen, wie sie im Interview mit dem Victoria's Secret Model Georgia Fowler (28) preisgab. Letzteres sei besonders wichtig, denn: "Es stärkt das Immunsystem, indem es Serotonin, das Glückshormon, freisetzt. Ich lache so viel und so oft wie möglich", stellte Elle im Gespräch für Georgias Netz-Blog fest.

Anzeige

Getty Images Elle Macpherson bei einem Event in Miami im Dezember 2014

Anzeige

Instagram / ellemacphersonofficial Elle Macpherson im September 2020

Anzeige

Getty Images Elle MacPherson, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de