Das Leben von Maren (28) und Tobias Wolf hat sich Ende August plötzlich um 180 Grad gedreht. Der zuckersüße Grund: Sie sind zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden. Seit wenigen Wochen sind die zwei mit dem kleinen Lyan River zu Hause und so langsam pendelt sich der neue Alltag als dreiköpfige Familie ein. Aber nicht nur, dass Tobi plötzlich Vater ist – auf ihn wartete jetzt auch eine ganz andere Umstellung: Er hat aufgehört zu rauchen.

In einem neuen YouTube-Video des Paares verrät der Rheinländer, dass er seit knapp einem Monat keine Zigarette mehr in die Hand genommen hat – doch das fällt ihm gar nicht mal so leicht. "Für mich ist das immer noch sehr krass. Ich merke und erwische mich dabei, wie ich viele Momente noch habe, in denen ich über Tabakprodukte nachdenke", bringt Tobi die Community auf den neuesten Stand. Er habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, die ihn von dem Entzug ablenke, aber dafür hagelte es in den vergangenen Tagen ordentlich Kritik.

Tobi meldet sich aktuell fast täglich aus dem Fitnessstudio – und das, während Maren im Wochenbett liegt und sich um den Kleinen kümmert. Einige Fans können das offenbar nicht nachvollziehen und äußerten ihre Bedenken, auf die Tobi im Clip ebenfalls eingeht. "Dass dieses Verlangen verschwindet, bekomme ich gerade nur mit Sport hin", erklärt der Netzstar den besorgten Usern und stellt klar, dass Maren damit kein Problem hat, wenn er mal für eine Stunde aus dem Haus ist. Schließlich hat er auch ihr zuliebe den rauchfreien Weg eingeschlagen: "Ich mache das für mich, aber auch für Maren und unseren Sohn. Ich möchte einfach noch länger auf dieser Welt bleiben. Dieser Kampf ist schwer, aber Sport hilft mir dabei."

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Lyan River Wolf

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de