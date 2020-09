Warum sind bei Love Island bisher nur Milchbubies eingezogen? Diese Kritik brachten inzwischen schon einige Zuschauer zum Ausdruck! Tatsächlich ist die Männerauswahl in der diesjährigen Staffel noch recht eintönig: Nachdem die Islanderinnen sich allesamt supermännliche heiße Südländer gewünscht hatten, bezogen ausschließlich süße blonde Wuschelköpfe die Villa. Zwar haben sich trotzdem schon etliche glückliche Pärchen unter den liebessuchenden Kandidaten gefunden – die Fans der Show wünschen sich aber noch immer mehr Abwechslung. Diese Kritik hören die "Love Island"-Boys sicher nur ungern, oder?

Promiflash hat im Anschluss an seinen Rauswurf mal bei Ex-Islander Giulio nachgefragt. "Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, wir waren trotzdem alle Typen und unterschiedlich. Jeder hatte da seine eigenen Charaktereigenschaften und Züge und wir sahen auch nicht alle gleich aus", betonte der 20-Jährige. Er ist überzeugt: "Wir Männer waren auch attraktiv für die Frauen."

Auch wenn die Männerauswahl in diesem Jahr nicht alle Zuschauer begeistern kann – die Damen der Schöpfung hingegen kommen sehr gut an. "Die diesjährige Frauenauswahl war überragend, muss man ganz klar sagen. Das war echt top", stellte auch Giulio im Interview klar. "Ich habe keine Staffel im Kopf, bei der die Frauen so attraktiv waren, wie bei der diesjährigen." Am meisten habe ihn natürlich Chiara gereizt. Leider sollte ausgerechnet sie ihn am Ende rauswerfen...

