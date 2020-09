Nikki Bella (36) arbeitet wieder an ihrer Fitness. Die ehemalige Wrestlerin und ihr Verlobter Artem Chigvintsev (38) wurden vor wenigen Wochen das erste Mal Eltern: Am 31. Juli erblickte ihr Sohn Matteo Artemovich Chigvintsev das Licht der Welt. Seitdem nimmt sie ihre Fans regelmäßig mit auf ihre Reise als Neu-Mama und hält sie vor allem über ihren After-Baby-Body auf dem Laufenden. Jetzt verrät Nikki, wie viel Kilogramm sie noch abspecken will.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 36-Jährige nur in schwarzer Unterwäsche und gibt damit den Blick auf ihren Körper preis. "Hier bin ich und ich bin acht Kilogramm von meinem Gewicht von vor der Schwangerschaft entfernt", erklärt sie ihrer Community. Wie schwer ihr diese ehrlichen Aufnahmen fallen, wird deutlich: "Das ist wirklich hart für mich, aber wir zeigen in der Öffentlichkeit nie, wie schwierig es ist, nach der Geburt seine Figur zurückzubekommen."

Für sie gebe es keine Ausreden mehr, um ihr Zielgewicht zu erreichen. Sie wolle zwar gerne der Hitze in Arizona die Schuld dafür geben, dass sie nicht mehr so viel trainiere, wie vorher, doch das könne sie nicht. "Ich habe mir ziemlich viel Pizza und Backwaren gegönnt, besonders während der Schwangerschaft", beichtet Nikki. Deshalb müsse sie die volle Verantwortung für ihre Zunahme übernehmen.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im September 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im August 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und ihr Artem

