Die Bellas geben ehrliche Einblicke! Brie (36) und Nikki Bella (36) sorgten mit ihrer süßen Geschichte für ordentlich Aufmerksamkeit: Nahezu zeitgleich wurden die Zwillingsschwestern schwanger – und entbanden ihre Kinder vor Kurzem ebenfalls mit nur wenigen Stunden Differenz. Mittlerweile schweben sie nun schon fast einen Monat lang im Babyhimmel – und gaben ein Update: Nikki und Bella präsentierten ihren Fans ihre After-Baby-Bodys!

Auf Instagram teilte Nikki ein Foto von sich, das sie knapp bekleidet und liegend im Bett zeigt – und dabei gewährt sie den unbearbeiteten Blick auf ihren Körper nach der Geburt. Dazu schrieb die Wrestling-Bekanntheit: "Ich bin so unglaublich glücklich, endlich Mama zu sein! Für Mamas ist es so wichtig, nach der Geburt auf uns selbst Acht zu geben und stolz auf unseren Körper und dessen Stärke zu sein." Sie versuche, sich in der ersten Phase als Mama stets so bequem wie möglich zu kleiden.

Brie tat es ihrer Schwester gleich. Auch sie knipste sich und ihren After-Baby-Body im Bett. Zufrieden und völlig ungeschminkt schmunzelt sie darauf in die Kamera und fasst sich an den Bauch. "Lasst uns stolz auf unsere Körper und offen und ehrlich bezüglich des Prozesses sein, sodass sich die zukünftigen Mütter vorbereitet fühlen", appellierte sie zum Schnappschuss.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im August 2020

Instagram / thebriebella Brie Bella im August 2020

Getty Images Nikki und Brie Bella, Wrestling-Stars

