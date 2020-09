Bei diesem XXL-Bauch dürfte klar sein: Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis das Töchterchen von Kevin (41) und Eniko Hart (36) das Licht der Welt erblickt! Im März teilten der Schauspieler und seine Frau mit, dass ihre kleine Familie nach Sohnemann Kenzo (2) um ein weiteres Mitglied wachsen wird. Immer wieder präsentiert Eniko ihre Babykugel – und die ist inzwischen wirklich beachtlich. Mit ihrem aktuellen Post verrät die Frau des Comedians: Der Schwangerschaftsendspurt hat ganz offiziell begonnen!

Auf zwei Instagram-Schnappschüssen setzt die 36-Jährige ihren Bauch in Szene. Von weiter und bequemer Umstandsmode scheint Eniko aber nichts zu halten: Sie trägt ein hautenges, rosafarbenes Kleid und dazu hochhackige, geschnürte Sandalen. "Ich möchte ausgehen, mich stylen und die letzten Wochen mit ihr in meinem Bauch genießen, so gut ich kann", schreibt Eniko zu den Fotos und beteuert, ihr Mädchen schon jetzt unbeschreiblich doll zu lieben.

Ende August durfte die Community der 36-Jährigen bereits einen Blick auf ihren Nachwuchs werfen: Die werdende Zweifach-Mama teilte eine 3D-Ultraschallaufnahme, auf der das Gesicht der Kleinen zu sehen war. "Ich kann es kaum erwarten, diese dicken Bäckchen zu küssen", kommentierte sie den Beitrag.

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart im September 2020

Anzeige

Instagram / enikohart Die Tochter von Kevin und Eniko Hart, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de