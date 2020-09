Heute Abend geht das große Rätselraten im TV los! In der neuen RTL-Show "Big Performance – Wer ist der Star im Star?" wird ein Rateteam – bestehend aus Guido Maria Kretschmer (55), Motsi Mabuse (39) und Michelle Hunziker (43) – vor eine besondere Herausforderung gestellt: Die Jury muss erkennen, welche deutschen Promis sich mit aufwendigen Bühnenlooks und professionellem Make-up in internationale Stars verwandelt haben. Doch wie will die prominente Rate-Jury dieses Rätsel lösen? Jetzt sprachen Guido, Motsi und Michelle über ihre Vorbereitungsphase und ihre Strategie...

"Ich glaube, ich habe 400 Stars studiert, gegoogelt und habe mir viele YouTube-Videos und Interviews angesehen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet!", erklärte Michelle gegenüber RTL selbstbewusst und lachte: "Jetzt weiß ich mittlerweile manchmal mehr als alle anderen." Ihre Taktik sei es, während der Auftritte vor allem auf die Augen und die Hände der Stars zu achten. Motsi hingegen wolle sich auf kleine Momente abseits der Auftritte konzentrieren. "Kleine Gesten, Körperhaltung, wie sie gehen, wie sie stehen", zählte sie auf und schilderte: "Kleine Sachen, bei denen ich denke, dass ich ihn oder sie daran identifizieren werde, falls ich jemanden kenne."

Guido plane stattdessen, die Körper zu beobachten: "Ich bin jemand, der sehr auf Bewegung achtet", merkte er an und verriet, welche Überlegungen er noch mache: "Wie agil ist der Star, wie geht er oder sie mit Souveränität und dem Surrounding um, auch mit der Maskensituation?" Allerdings sei sich der Modedesigner bewusst, dass das Rätselraten eine große Herausforderung werde. "Es ist wirklich nicht leicht, zu sehen, wer das ist, weil perfekte Illusionen geschaffen werden", betonte er.

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019 in Hamburg

TVNOW / Steffen Wolff Motsi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Michelle Hunziker bei "Big Performance"

Getty Images Designer Guido Maria Kretschmer

