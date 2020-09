Daniela Katzenberger (33) hat sich hier doch wohl einen Scherz erlaubt: Schon nach wenigen Auftritten in der Öffentlichkeit zählten die blonde Mähne, ein pinkes Outfit und High Heels zu den Markenzeichen der TV-Bekanntheit. Seit der Geburt von Töchterchen Sophia Cordalis (5) stieg die Katze in ihrem Alltag allerdings immer mehr auf flaches Schuhwerk um – mit überraschenden Folgen: Dani ist auf hohen Hacken plötzlich ganz schön unsicher unterwegs!

In einem Instagram-Clip zeigte sich die Katze nun von einer Seite, die ihre Fans vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hätten: Mit pinken High Heels an den Füßen versucht Daniela mit ausgestreckten Armen ihr Gleichgewicht zu halten, während sie langsam kleine Schritte nach vorne geht – dabei steht ihr die Angst vor einem möglichen Sturz allerdings deutlich ins Gesicht geschrieben. "Muss das echt mal wieder öfter üben", gestand die Ludwigshafenerin. Immerhin habe sie früher sogar neun Stunden in den Tretern kellnern können.

Mittlerweile verzichtet Dani aber offensichtlich immer mehr auf ihre Hacken, die sie stolze 12 Zentimeter größer schummeln. Dabei hatte sie doch ein klares Ziel vor Augen: "Hatte mir eigentlich fest vorgenommen, nicht so eine Turnschuh-Tante zu werden!" Das bequeme Schuhwerk scheint dann aber doch meist praktischer zu sein.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Kult-Blondine

