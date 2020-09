Julian (27) und Bibi Claßen (27) sind immer noch total glücklich. Seit elf Jahren geht das YouTube-Pärchen gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile sind die beiden Eltern von Sohnemann Lio (1) und Töchterchen Emily. Kurz vor der Geburt ihres Erstgeborenen gaben sich die Webstars zudem bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Das ist mittlerweile auf den Tag zwei Jahre her. Aus diesem Anlass widmen sich die Eheleute im Netz liebevolle Worte.

"Wow, wie schnell die Zeit vergeht. Julian, danke für all die wunderschönen gemeinsamen Momente", schwärmt Bibi in einem neuen Instagram-Post. Sie sei so froh, ihn an ihrer Seite zu haben – als Partner und als wundervollen Vater für ihre zwei Kids. "Danke für die ganzen langen Gespräche, die wir schon geführt haben. Danke, dass du immer ehrlich zu mir bist und ich mich vor dir nicht verstellen muss. Danke, dass du auch mit meinen Fehlern zurechtkommst", schreibt sie weiter.

Auch Julian macht seiner Frau eine süße Liebeserklärung: "Jetzt sind wir schon zwei Jahre verheiratet und seit elf Jahren zusammen, wie verrückt!" Die Blondine sei für ihn nicht nur eine tolle Ehefrau, sondern auch seine beste Freundin. Seinem Jubiläums-Post fügt er knuffige Schnappschüsse ihrer Eheschließung hinzu.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2013

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de