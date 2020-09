Gestern Abend fiel bei Big Performance die allererste Maske! Nach einem spannenden Battle wurde entschieden, dass der Promi hinter der Prince-Kostümierung die Show verlassen und sich damit zu erkennen geben muss. Wie die Zuschauer bereits vermuteten, handelte es sich um niemand Geringeren als Prince Damien (29). Kurz nach seinem Show-Exit hat der amtierende Dschungelcamp-König mit Promiflash über sein Ausscheiden gesprochen.

Dass "Big Performance" nun ohne ihn weitergeht, ist zwar schade, doch überraschend kommt das für den Sänger nicht. “Mir war das fast klar, denn als Tom Jones (80) gesungen hat, dachte ich mir: ‘Okay, das war mein letzter Auftritt.’ Ich denke, ich hätte mich genauso entschieden, weil ich fand die anderen Figuren so toll. Ich bin ja auch ein totaler J.Lo-Fan und das fand ich so mega", erzählt Prince Damien im Interview mit Promiflash und nimmt es der Promi-Dame hinter der Jennifer Lopez-Maske ganz und gar nicht übel, dass sie am Ende das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich entscheiden konnte.

Ein bisschen anders reagierte das Umfeld des 29-Jährigen auf sein Show-Aus. “Die waren alle sehr enttäuscht, muss ich sagen. Sogar enttäuschter als ich. Sie haben gefragt: 'Wie kommt das? Wieso schmeißen sie dich raus, du hast das doch super gemacht.' Dann hab ich nur gesagt: 'Na ja, ich würde auch eher J.Lo sehen wollen als mich da am Mikrofon'", gibt der Musiker lachend preis.

Anzeige

TVNOW / Steffen Wolff "Prince" bei "Big Performance", Folge 1

Anzeige

Big Performance, RTL "Jennifer Lopez" bei "Big Performance"

Anzeige

TVNOW / Steffen Z Wolff Prince Damien bei "Big Performance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de