Britney Spears' (38) Söhne feiern Geburtstag! 2005 und 2006 hatten die US-amerikanische Sängerin und ihr Ex-Mann Kevin Federline (42) ihre gemeinsamen Söhne auf der Welt begrüßt. Während Jayden (14) seinen Geburtstag schon am 12. September feierte, darf sich Sean (14) am 14. September alljährlich über seinen Ehrentag freuen: Britney gratulierte ihren beiden Söhnen schon jetzt mit einem niedlichen Post in den sozialen Medien!

"Meine beiden kleinen Männer haben diese Woche Geburtstag", freute sich Britney jetzt auf Instagram und scherzte: "Ihr Jungs werdet immer älter und größer – und seid viel cooler als ich." Die "Lucky"-Interpretin hoffe nicht nur, dass all die Geburtstagswünsche von Sean und Jayden in Erfüllung gehen werden – die 38-Jährige machte ihren beiden Kindern auch eine süße Liebeserklärung: "Ich liebe euch beide bis zum Mond und zurück."

Trotz Britneys Post äußerten einige Fans aufgrund der aktuellen #FreeBritney-Debatte ihre Bedenken: "Ich hoffe, dass du auch mit den beiden feiern kannst" oder auch "Du solltest mal ein gemeinsames Foto von euch posten", ließen zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Andere User freuten sich hingegen mit der Popikone: "Du bist so eine tolle Mutter", "Ich bin mir sicher, dass deine Kinder stolz auf dich sind" oder auch "Das hast du wirklich süß geschrieben", lauteten ein paar Kommentare.

Sängerin Britney Spears

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears im Juli 2020

