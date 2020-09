Bei Cristiano Ronaldo (35) wird Familie großgeschrieben! Seit drei Jahren ist der Weltfußballer mit Georgina Rodríguez (25) zusammen und hat mit ihr die gemeinsame Tochter Alana Martina (2). Der Sportler brachte noch drei weitere Kids mit in die Beziehung. Wie stolz er auf seine Patchwork-Family ist, zeigt der Stürmer immer wieder im Netz – so wie jetzt: Cristiano teilt einen süßen Schnappschuss mit seinen Liebsten.

Gerade erst war die kleine Truppe im Urlaub und gönnte sich eine kleine Auszeit am Meer – das scheint das Element der sechsköpfigen Familie zu sein. Auf seinem neusten Instagram-Beitrag sind sie allerdings nicht am Strand, sondern planschen ausgelassen in einem Indoor-Pool. Während Georgina die kleine Alana auf dem Arm trägt, klammern sich Cristiano Ronaldo Jr. (10), Eva (3) und Mateo (3) an ihren berühmten Papa. "Familienzeit ist das Beste", kommentierte Cristiano mit einem roten Herz-Emoji. Alle haben offenbar ziemlich Spaß, denn sie grinsen superhappy in die Kameralinse.

Von dem Anblick sind vor allem die Fans des Portugiesen total hin und weg. "Wunderschöne Familie", schrieben mehrere User begeistert unter dem Posting. Andere drückten ihre Bewunderung mit vielen Herzen und Flammen-Smileys.

