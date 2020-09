Michael Bublé (45) und seine Frau Luisana Lopilato (33) schweben im Liebesglück! Der Sänger und das argentinische Model heirateten 2011 und sind mittlerweile Eltern von drei Kindern – Noah (7), Elias (4) und Vida (2). Im Jahr 2016 erkrankte Noah mit erst drei Jahren an Leberkrebs und die ganze Familie durchlebte eine schwierige Zeit. Mittlerweile hat der Kleine die Krankheit aber besiegt und der Familienzusammenhalt ist so stark wie nie zuvor. Das beweist Luisana nun in einem rührenden, ihrem Gatten gewidmeten Post.

Zum Geburtstag des "Feeling Good"-Interpreten postete sie ein privates Pärchenfoto auf ihrem Instagram-Account und machte ihrem Ehemann eine Liebeserklärung. "Mein Liebster, in dir habe ich alles gefunden, was wahre Liebe ausmacht", begann sie den Beitrag. "Du bist der tollste Ehemann und Vater der Welt. [...] Du bist mein Partner, meine andere Hälfte, meine Stärke und mein perfekter Liebhaber", schwärmte sie weiter. Die Fans sind ganz hin und weg über die herzzerreißenden Worte und drücken in den Kommentaren ihren Zuspruch aus. "Wie schön, dass eine solche Liebe in der heutigen Zeit noch existiert. Möge sie für immer halten", schreibt eine Anhängerin beispielsweise.

Bevor der Kanadier die Schauspielerin kennengelernt hatte, war er mit der Schauspielerin Emily Blunt (37) zusammen. Die Trennung von der Blondine verarbeitete der 45-Jährige in dem Song "Haven’t Met You Yet". Ausgerechnet beim Dreh des dazugehörigen Musikvideos lernte er dann seine jetzige Ehefrau kennen.

David Livingston/Getty Images Luisana Lopilato und Michael Bublé

Instagram / michaelbuble Michael Bublé seine zwei Kinder und Ehefrau Luisana Lopilato 2016

MARK RALSTON/AFP/Getty Images Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

