Ashley Graham (32) steht zu ihrem Körper! Anfang dieses Jahres hatten das US-amerikanische Model und Justin Ervin ihr erstes gemeinsames Kind begrüßt: Der kleine Sohnemann Isaac Menelik Giovanni Ervin hatte das Licht der Welt erblickt. Seitdem gibt die Beauty ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig schonungslos ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mutter: Jetzt hat Ashley ganz offen gezeigt, welche langfristigen Spuren die Schwangerschaft auf ihrem Körper hinterlassen hat!

Ashley teilte nun einen Clip auf Instagram, mit dem sie ein Statement für mehr Body Positivity machte. In dem kurzen Video zeigt die Familienmutter nicht einfach nur ihre Dehnungsstreifen an ihrem Bauch – sie umfasst sie mit ihren beiden Händen und formt aus ihren Fingern ein Herz. Zusätzlich betitelte sie den Post mit einigen bunten Herz-Emojis und verstärkte damit ihre Botschaft.

Ashleys Video kam bei ihrer Community richtig gut an: Zahlreiche Fans fühlten sich von dem Statement des Models inspiriert. "Genau das habe ich gerade gebraucht. Danke dir", "Bestärkend" oder auch "Ich liebe es so sehr, dass ich gerade weinen könnte", ließen ein paar Nutzer in der Kommentarspalte verlauten – und eine andere Mutter teilte ihre eigene Geschichte: "Mein Bauch sieht genauso aus, aber das ist jede Sekunde wert, die ich mit meinen Mädchen verbringen kann."

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Getty Images Ashley Graham im September 2019

Getty Images Ashley Graham im Februar 2017 in Houston

