Meinen Nathalia und Luca es wirklich ernst miteinander? Vor ein paar Tagen ist das Ex-Bachelor-Girl in die Love Island-Villa eingezogen – und hat mächtig Eindruck auf die Jungs gemacht: Henrik und Co. bekamen direkt Stielaugen. Schnell einigten die Islander sich darauf, dass die Brasilianerin ab sofort das heißeste Girl auf der Insel sei. Doch wer hat sich die Schönheit schließlich klargemacht? Nachdem Luca die mutigsten Annäherungsversuche gestartet hatte, klärte er sich Nathalia schließlich auch als Partnerin. Angeblich sollen ihre bisherigen Flirts aber total gefaked gewesen sein!

Das betont Ex-"Love Island"-Kandidat Giulio jetzt kurz nach seinem Auszug im Promiflash-Interview. "Nathalias Auftritt war echt unglaublich, die hat uns alle verzaubert. Die Aura, die sie ausgestrahlt hat, war ganz besonders. Mich persönlich hat sie nicht ganz gereizt, aber Luca hat es anscheinend geflasht. Und auch andersrum", schildert der 20-Jährige. "Aber dass es jetzt so schnell geht, davon halte ich nicht viel, weil das nach außen nicht authentisch wirkt. So schnell geht das eigentlich nicht.

Ob hier wohl die Bitterkeit aus Giulio spricht? Schließlich hat der Profi-Triathlet am eigenen Leib erfahren, dass es eine ganze Weile dauern kann, eine Frau für sich zu gewinnen – und dass es in seinem Fall am Ende nicht mal funktioniert! Er hatte sich nach deren Trennung von Josua an Beauty Chiara rangeschmissen. Doch obwohl der Halbitaliener ihr ordentlich schöne Augen und Komplimente gemacht hat, entschied die Studentin sich am Ende, zu Josua zurückzukehren. Weshalb Giulio dann seine Koffer packen musste...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Luca und Nathalia bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Nachrücker Giulio Ehses

Anzeige

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de