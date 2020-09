Solche privaten Einblicke in ihre Beziehung gibt Barbara Meier (34) nur ganz selten! Vor wenigen Monaten hat sich ihr Leben um 180 Grad gedreht, denn: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist zum ersten Mal Mama geworden. Viele Beziehungen werden so kurz nach einer Geburt extrem auf die Probe gestellt, aber bei Barbara und ihrem Mann Klemens Hallmann ist das kein Problem – doch dafür legt sich das Paar auch mächtig ins Zeug.

"Wir haben eigentlich immer schon gesagt, dass wir trotz allem ein Ehepaar bleiben wollen", gibt das Model nun im Interview mit der RTL-Onlineshow VIPstagram preis. Damit ihr Plan auch aufgeht, versuchen die beiden regelmäßig – auch wenn es nur für ein Stündchen ist – sich Zeit für sich als Paar zu nehmen. Außerdem sei es wichtig, auch mal über andere Dinge zu sprechen als über Babythemen. "Und ich möchte auch nicht, wenn ich ihn rufe, zu Klemens 'Papa' sagen, sondern er ist für mich immer noch Klemens", erklärt Barbara abschließend.

Einmal ins Plaudern gekommen, verrät die 34-Jährige außerdem Details zur Geburt. "Es ist alles so verlaufen, wie es verlaufen sollte", schwärmt sie und erzählt, dass Klemens bei der Entbindung dabei war. "Wir haben zuerst gemeinsam den ersten Schrei gehört, das war für mich fast noch schöner, als sie das erste Mal zu sehen", erinnert sich Barbara an diesen besonderen Moment zurück.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

ActionPress/Starpix / picturedesk.com Klemens Hallmann und Barbara Meier

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, Januar 2019

