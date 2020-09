Paris Hilton (39) schwebt auf Wolke sieben! Die Hotelerbin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Pech in der Liebe. Erst 2018 löste sie ihre Verlobung mit Ex Chris Zylka (35). Mittlerweile hat die Kult-Blondine mit Unternehmer Carter Reum seit einigen Monaten aber wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – und hat offenbar wieder einige Schmetterlinge im Bauch: In einem Interview schwärmte Paris jetzt, wie glücklich sie mit Carter ist.

"Ich habe endlich den Richtigen gefunden", erklärt sie überglücklich im People-Magazin. Die 39-Jährige kennt ihren Liebsten bereits seit 15 Jahren. Gefunkt habe es zwischen den beiden aber erst im vergangenen Herbst. "Wir hatten damals unser erstes Date und haben seither keine Nacht ohneeinander verbracht", verriet sie. Auch die Quarantäne haben Paris und Carter gemeinsam verbracht und sind sich dabei offenbar noch näher gekommen.

Dass Paris sich noch einmal so verlieben würde, hätte sie einige Monate zuvor gar nicht mehr für möglich gehalten: "Nach meiner letzten Trennung dachte ich, ich würde für immer allein bleiben. Ich dachte, ich gebe auf und konzentriere mich auf mich selbst. Ich brauche niemanden mehr. Dass ich mich also tatsächlich verliebt habe, dafür bin ich einfach so dankbar."

Anzeige

Getty Images Paris Hilton in Miami im Februar 2020

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige

MEGA Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2020 in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de