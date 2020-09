Claire Holt (32) ist zum zweiten Mal Mama geworden! Die Vampire Diaries-Darstellerin freute sich seit vergangenen April im Netz über ihre Schwangerschaft – auf Social Media gab sie damals bekannt, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Andrew Joblon nach Sohnemann James wieder Nachwuchs erwartet. Im August setzte die gebürtige Australierin noch einmal ihren XXL-Babybauch in Szene und dabei wurde deutlich, dass es bis zur Entbindung nicht mehr lange dauern würde: Jetzt war es so weit, ihre erste Tochter ist auf der Welt und kerngesund!

"Sie ist hier. Unser süßes Mädchen Elle", kommentierte die Schauspielerin am Sonntag ein Foto von sich und ihrem Baby auf Instagram und verriet damit auch schon den Namen ihres Mädchens. Einzelheiten über die kräftezehrende Geburt wollte Claire obendrein nicht für sich behalten und schrieb dazu: "Nach 27,5 Stunden in den Wehen ist sie zur Welt gekommen. Wir sind so dankbar, dass sie gesund ist und können es kaum erwarten, dass sie ihren großen Bruder kennenlernt."

Vor der Geburt der kleinen Elle machte sich Claire allerdings auch Sorgen – immerhin erlitt sie vor mittlerweile zwei Jahren eine Fehlgeburt und machte nach der Entbindung ihres Sohns eine postnatale Angststörung durch. "Ich habe solche Angst, dass mir wieder alles entgleitet. Der Heilungsprozess und der Schlafentzug bei zwei Kindern, die nur 17 Monate auseinander liegen... es ist eine Menge!", äußerte sie ehrlich auf Social Media. Glücklicherweise könne sie sich auf die Hilfe ihrer Familie verlassen, bewundere aber vor allem die Frauen, die das alles bewältigen können.

Claire Holt im April 2020

Claire Holt, ihr Mann Andrew Joblon und ihr Sohn James in Australien im Dezember 2019

Claire Holt im Januar 2020

