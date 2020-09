Ein Jahr ist es her, seit Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (30) ihre plötzliche Eheauflösung bekannt gaben. Während Liam seitdem das Model Gabriella Brooks datet, machte Miley Schlagzeilen mit dem australischen Sänger Cody Simpson (23). Aber auch aus dieser Liebe wurde nichts: Vor einem Monat trennte sich die "Midnight Sky"-Sängerin von dem vier Jahre jüngeren Hottie. Jetzt hat sie angedeutet, dass sie in naher Zukunft gern wieder einen neuen Australier an ihrer Seite hätte.

In einem Interview mit dem Radiosender KIIS 1065 in Sydney plauderte Miley über ihre neue Musik, den VMA-Auftritt und sogar über ihr Liebesleben. Auf die Frage von Moderator Kyle Sandilands, ob sie noch Single sei oder nicht, antwortete Miley frech: "Ich war nicht in Australien und konnte mich noch nicht nach neuen Sachen umschauen. Ich war dort schon eine Weile nicht mehr einkaufen..." Co-Moderatorin Jackie 'O' Henderson hörte aus dieser Aussage heraus, dass Miley es liebe, in Australien shoppen zu gehen, doch Sandilands verbesserte sie und stellte klar, dass Miley damit meine, sie wolle eher nach einem neuen Aussie-Lover Ausschau halten. Die Sängerin stimmte lachend zu.

Wegen der aktuellen Lage sitze die Musikerin im Moment in Los Angeles fest und musste auch deswegen ihre Australien-Tour verschieben. Sie freue sich aber, sobald es wieder möglich sei, nach Down Under zu reisen, um ihr neues Album zu promoten und Fans zu treffen.

