Auf Love Island wird das Feld ordentlich aufgemischt! Wie angekündigt, ziehen heute Abend gleich fünf frische Granaten in die Villa der Liebe ein – darunter tatsächlich auch Gerda Lewis (27)' Ex-Partner Melvin Pelzer (26). Neben dem blonden Beau kommt noch ein weiterer Mann dazu: Berufskraftfahrer Tim! Und die Mädels müssen sich noch wärmer anziehen – denn gleich drei Damen wollen die bestehenden Couples durcheinander würfeln: Model Sandra Janina, Rechtsanwaltsgehilfin Michele und Verkaufsleiterin Jolene Jäger aus der Schweiz! Promiflash hat mit allen Granaten kurz vor ihrem Einzug gesprochen.

Obwohl Melvin erst zur Halbzeit in die Kuppelshow nachrückt, ist er durch seine Vergangenheit mit der Ex-Bachelorette aber wohl schon jetzt einer der bekanntesten Kandidaten überhaupt! Tatsächlich meldete sich der Blondie nicht etwa selbst in dem Format an, sondern er wurde angeschrieben, wie er Promiflash verriet: "Ich habe mir das erstmal unverbindlich angehört und mir natürlich dann Gedanken gemacht und habe gedacht, warum nicht. Das ist eine Chance für mich, jemanden kennenzulernen und ich hatte das andere Thema verarbeitet. Deswegen bin ich dahingehend auch frei im Kopf!" Mit dem anderen Thema meint er übrigens seine Ex.

Tobias ist der zweite Kerl im Bunde, der frischen Wind in die Liebesvilla bringt. Auch der 30-Jährige wurde angefragt und verlängerte ganz spontan seinen Urlaub auf Mallorca: "Ich habe meinen Urlaub quasi storniert und habe die Gelegenheit wahrgenommen, diese Castingphase durchzugehen. Das ging alles sehr, sehr schnell, innerhalb einer Woche habe ich diese Castings durchlaufen", berichtete er gegenüber Promiflash. Die Rolle des Nachrücker sieht der Kölner entspannt. Er freue sich vor allem auf den Moment des Einzugs, in dem alle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist.

Mit Sandra zieht eine weitere heiße Blondine in die Finca. Das Model wurde tatsächlich von ihrer Mutter überredet, an "Love Isalnd" teilzunehmen. Vor ihrer neuen Rolle als Granate im Haus hat sie keinen Bammel, wie sie Promiflash vorab verriet: "Ich denke, für mich an sich wird es nicht schwer, weil ich bin recht umgänglich. Ich habe kein Problem mit Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, von daher denke ich, wird es kein Problem geben." Sex kommt für die 20-Jährige in der Villa übrigens nicht infrage.

Auch Michele möchte in der Sendung ihr Perfect Match finden, wie sie Promiflash erzählte. "Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach einem Mann. Ich denke mir, was habe ich zu verlieren, ich kann ja mal mitmachen, mal schauen und vielleicht verbirgt sich ja doch die große Liebe da." Falls der Richtige für die 24-jährige Freilassingerin dabei sein sollte, scheue sie sich auch nicht vor Zärtlichkeiten. Geschlechtsverkehr ist aber auch für die Brünette ein No-Go. Die fünfte im Bunde ist die süße Schweizerin Jolene. Welche Granate interessiert euch am meisten? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

