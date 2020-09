Datingshow-Tipps von der Ex? Nein, danke! Seit Montag ist Melvin Pelzer (26) als Granate bei dem Datingformat zu sehen. Ob der Ex von Gerda Lewis (27) auf der Flirtinsel eine passende Frau findet? Eine Bewerberin hatte er mit Chiara Antonella auf jeden Fall sofort! Dass die Pole-Tänzerin aber alles andere als leicht zu haben ist, musste bereits Josua Günther in den vergangenen Tagen schmerzlich erfahren. Melvin muss sich somit sicher einiges einfallen lassen, um die Blondine zu erobern. Hat er sich vorab Tipps für das perfekte Auftreten im TV geholt?

Im Promiflash-Interview gab der Kölner zu, bis auf seine Ex Gerda keine Bekannte mit TV-Erfahrung zu haben – und für die Ex-Bachelorette fand Melvin klare Worte: "Da ich keinen persönlichen Kontakt habe, wäre [sie] die letzte Person, die ich fragen würde, für das, was ich jetzt in Zukunft mache. Das wäre auch komisch!", erklärte er. Deswegen wolle der 26-Jährige auf der Insel einfach er selbst sein.

"Ich habe einfach dahingehend ein großes Vertrauen, wenn ich ich bin, dass das schon gut sein wird", gab Melvin sich vor seinem Einzug in der Liebesvilla gegenüber Promiflash selbstbewusst. Genau das sei auch der Plan des Studenten: "Einfach ich selber sein", wiederholte er noch einmal.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Magdalena Possert Melvin Pelzer, "Love Island"-Kandidat 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer im März 2020

