Was hat Kate Merlan (33) als Nächstes vor? Zuletzt kam die Ex von Benjamin Boyce (52) bis ins Finale der TV-Show Kampf der Realitystars. In der Vergangenheit war sie bereits zum Beispiel in den Formaten Das Sommerhaus der Stars und Newtopia zu sehen. Doch kann sie sich noch vorstellen, bei weiteren Sendungen mitzumachen? Vielleicht irgendwann – aber eigentlich hat die 33-Jährige andere Pläne für die Zukunft, wie sie Promiflash vor Kurzem verriet!

Gemeinsam mit den zwei anderen Finalisten ihrer aktuellen Show Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) besuchte sie Anfang September eine Vorstellung der SixxPaxx. Passend dazu offenbart sie gegenüber Promiflash: "Ich würde auf jeden Fall gerne mal auf den Playboy". Bevor sie irgendwann mal Mama werde, wolle sie das gerne machen, erklärte die Tattoo-Liebhaberin im Interview. Sie würde sich selbst als ehrgeizige Person bezeichnen und ergänzte: "Ich sag mir immer, Mensch Kate, das schaffst du schon. Mehr als nein sagen, können sie nicht!"

Dass die drei sich jetzt so harmonisch zusammen zeigten, scheint zu überraschen. Zuletzt gab es eigentlich Streit zwischen den drei Freunden. Georgina fühlte sich von ihrem besten Freund Sam in Stich gelassen, weil dieser im Finale von "Kampf der Realitystars" plötzlich mehr mit Kate abhing als mit ihr. Doch das scheint bereits vergangen zu sein.

Anzeige

Instagram, Instagram Collage: Kate Merlan und Sam Dylan, Kandidaten bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de