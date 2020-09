Marvin Humes findet besonderen Gefallen an seiner schwangeren Frau Rochelle Humes! Schon seit mehreren Monaten fiebern die beiden der Geburt ihres dritten Kindes entgegen. Und nicht nur der Bauch der britischen TV-Moderatorin ist in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft noch einmal um einiges gewachsen, sie hat auch mit den anderen Veränderungen ihres Körpers zu kämpfen. Doch ihr Gatte Marvin kommt aktuell offenbar so richtig auf seine Kosten: Er freut sich über Rochelles große Brüste!

"Sie sind einfach riesig!", betonte Rochelle jetzt gegenüber The Sun und beschrieb die Reaktionen ihres Mannes: "Ich meine, natürlich freut er sich, aber er muss sich beruhigen." Denn während Marvin an den großen Brüsten seiner Liebsten Gefallen finde, leide sie unter ihrer riesigen Oberweite. "Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll", schilderte sie verzweifelt und beklagte sich: "Ich habe ständig Rückenschmerzen – und das hatte ich vorher nicht."

Aus diesem Grund könne die 31-Jährige auch nicht verstehen, warum Marvin ihre große Oberweite so gerne möge. "Ehrlich, das ist nichts, über das man sich freuen könnte!", stellte sie klar. Sie freue sich schon jetzt auf die Zeit nach der Geburt ihres dritten Kindes. "Ich kann es einfach nicht erwarten, dass sie wieder normal werden", merkte sie an und äußerte ihre Bedenken: "Bitte bitte, lieber Gott, ich hoffe, sie tun es!"

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes und ihr Mann Marvin im August 2020

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes im August 2020 in London

Instagram / rochellehumes Marvin und Rochelle Humes

