Rochelle Humes ist bereit, zum dritten Mal Mutter zu werden! Die Moderatorin und ihr Mann Marvin Humes sind aktuell in freudiger Erwartung: Sie fiebern ihrem dritten gemeinsamen Nachwuchs entgegen. Und lange wird es auch nicht mehr dauern, bis sie diesen in die Arme schließen können. Schließlich befindet sich die Brünette bereits in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Erst kürzlich klagte Rochelle über ihre immer weiter wachsenden Brüste – jetzt offenbarte ihr Mann ehrlich: Rochelle kann das Ende ihrer anderen Umstände kaum noch erwarten!

Eine Schwangerschaft ist bekanntlich kein Zuckerschlecken – darüber plauderte nun auch Marvin in einem Interview mit Press Association. Rochelle sei es langsam leid, den immer größer werdenden Babybauch vor sich her zu tragen. "Sie ist aktuell an einem Punkt, an dem sie es nicht mehr abwarten kann, bis das Baby kommt. Aber wir haben ja offensichtlich noch ein paar Wochen", erklärte der werdende Papa.

Im Vergleich zu Rochelles vorherigen Schwangerschaften sei die Zeit dieses Mal allerdings nur so verflogen. "Diese Schwangerschaft ist in unseren Augen tatsächlich sehr schnell vergangen, wenn man bedenkt, dass wir viele Monate zu Hause während des Lockdowns verbracht haben", stellte Marvin klar. Er hatte auch direkt eine Vermutung, warum das so ist: "Ich glaube, es ist, weil es die dritte [Schwangerschaft] ist. Es fühlt sich an, als ob dieses Mal alles schneller geht."

Instagram / rochellehumes Marvin und Rochelle Humes

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes, britische TV-Moderatorin

Getty Images Marvin und Rochelle Humes bei der "König der Löwen"-Premiere in London

