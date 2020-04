Rochelle Humes erwartet wieder Nachwuchs! Im Juli 2012 gab die Sängerin ihrem Ehemann Marvin Humes das Jawort. Nur ein Jahr später erblickte ihre erste Tochter Alaia-May das Licht der Welt und im Jahr 2017 folgte Töchterchen Valentina. Doch die Familienplanung des Paares ist damit nicht abgeschlossen. Pünktlich zum Osterfest teilte die Musikerin jetzt die erfreuliche Nachricht im Netz: Sie erwartet ihr drittes Kind!

"In meinem Ofen ist ein Hasenbaby", scherzte Rochelle via Instagram. Mit einem lustigen Wortspiel verkündete der The-Saturdays-Star die laufende Schwangerschaft. Der Schnappschuss zeigt nicht nur das erste Ultraschallbild des kleinen Wunders, sondern auch den erwarteten Geburtsmonat: Demnach wird die 31-Jährige bereits im kommenden Oktober eine Dreifach-Mama sein.

Das Geschlecht des Ungeborenen behielt die "What About Us"-Interpretin aber vorerst noch für sich. Doch schon jetzt sind die Fans der Künstlerin von der Neuigkeit völlig aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!" und "Oh wie schön, alles Gute für deine Schwangerschaft" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter den Baby-News.

Anzeige

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes mit ihren beiden Töchtern, Januar 2020

Anzeige

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes mit ihrem Mann Marvin, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Rochelle Humes, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de