Alle guten Dinge sind drei! Das dachten sich wohl auch das ehemalige JLS-Bandmitglied Marvin Humes und seine Ehefrau Rochelle Humes, als sie vor einigen Monaten bekanntgaben, zum dritten Mal Eltern zu werden. Auf Social Media zeigte die Sängerin mit ständigen Updates, wie gut ihr der freudige Umstand steht. Marvin war dagegen vor allem von der zugehörigen Oberweite begeistert. Doch davon muss sich der Musiker jetzt wohl verabschieden. Nun wurde bekannt, dass das dritte Kind des Paares endlich auf der Welt ist.

Die Sängerin verkündete die Geburt des Sprösslings via Instagram. Sie und Marvin hätten einen gesunden Jungen bekommen, der auf den Namen Blake Hampton höre. Der kleine Racker kam bereits am Freitag, den 9. Oktober, um 8:44 Uhr zur Welt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals in einen anderen Mann verlieben würde, aber dieser Typ hat mein ganzes Herz gestohlen und wir sind seitdem in einer Liebesblase", schrieb Rochelle zu einer Reihe von Schnappschüssen, die das neugeborene Baby und die stolze Mama im Krankenhaus zeigen.

Blake scheint also Papa Marvin, der zuvor der einzige Mann im Hause Humes war, ernsthaft Konkurrenz zu machen. Der Ex-Boyband-Schnuckel und seine Liebste haben bereits zwei Töchter, Alaia-Mai und Valentina Raine.

