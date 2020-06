Rochelle Humes verblüfft die Fans mit einem süßen Post! Die Sängerin gewährt einen privaten Einblick in ihre Schwangerschaft. Gemeinsam mit Ehemann Marvin Humes erwartet Rochelle aktuell ihr drittes Kind. Das Paar gab sich im Juli 2012 das Jawort, nur ein Jahr später erblickte ihre erste Tochter Alaia-May das Licht der Welt und im Jahr 2017 folgte Töchterchen Valentina. Nun ist Rochelle erneut in anderen Umständen und brachte ihre Follower mit einem Schnappschuss von ihrem Babybauch zum Staunen.

"Halbzeit. Was ein Unterschied von zwei Wochen ausmacht", teilte die 31-Jährige ihren Abonnenten auf Instagram mit und veröffentlichte zu diesen Worten ein Foto von ihrer Babykugel. Die Beauty spielt damit anscheinend auf die Fotos an, die sie vor Kurzem gepostet hat – sie zeigen Rochelles Bäuchlein in der 18. Woche. Der Unterschied zwischen den Aufnahmen wirkt gewaltig, dabei liegen laut der zweifachen Mutter zwischen den Aufnahmen lediglich 14 Tage.

Bei diesem Anblick entging den Fans nicht, wie schön die Künstlerin ist. "So hübsch!" und "Du siehst toll aus!", lobten nur zwei User die Brünette. Auch ihr Mann Marvin kommentierte den Beitrag seiner Liebsten. Für ihn war aber etwas ganz anderes ausschlaggebend. "Es ist komisch, dass es diesmal ein Junge wird. Ich liebe dich", schrieb er unter Rochelles Bild.

Instagram / rochellehumes Rochelles Humes in der 20. Woche ihrer Schwangerschaft

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes und ihr Mann Marvin Humes im Mai 2020

Instagram / rochellehumes Rochelle Humes im April 2020



