Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (45) pflegt ein ausgezeichnetes Verhältnis zu seiner Mutter Irmelin Indenbirken. Stolz zeigt sich der Schauspieler immer wieder mit seiner Mama auf dem roten Teppich. Jetzt erzählte Fotograf Steve Eichner von einer Begegnung mit dem Filmstar in den 90ern, bei der es auch um Mutter Irmelin ging. Diese sollte damals nämlich auf keinen Fall von einem Laster ihres Sohnes Wind bekommen.

Im Rahmen eines Promo-Interviews für sein Buch "In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the '90s" erinnerte er sich jetzt auch an einen Abend im Jahr 1994. Damals war Leo noch ein aufstrebender Teenie-Star und sehr bemüht darum, ein positives Image aufzubauen. Eichner fotografierte den damaligen Jungschauspieler aber beim Zigarettenkauf: "Danach kam er zu mir rüber und sagte 'Hey, kannst du mir einen Gefallen tun und das Foto bitte nicht verwenden? Du darfst dafür auch heute andere Fotos von mir schießen'", so Eichner gegenüber Page Six. Der damals 20-jährige Leo sei überhaupt nicht davon begeistert gewesen, dass man ihn in der Öffentlichkeit mit Zigaretten in Verbindung bringen könnte. Was genau das Problem dabei sei, wollte der Fotograf daraufhin wissen. "Ich will nicht, dass meine Mutter davon erfährt, dass ich rauche", soll der Schauspieler kleinlaut geantwortet haben.

Auch Johnny Depp (57) hat eine Anekdote zu Leos Rauchverhalten auf Lager. Im Rahmen des Santa Barbara International Film Festivals im Jahr 2016 erzählte Depp amüsiert: Leo soll Johnny während eines Drehs zu einem gemeinsamen Film mehrmals heimlich nach Zigaretten gefragt haben.

Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich der Oscars 2020 in Hollywood

Leonardo DiCaprio im April 2018

Leonardo DiCaprio, Schauspieler

