Bunt, bunter, Nadine Zucker (35)! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin polarisiert nicht nur mit ihrer offenen und humorvollen Art, auch mit ihren auffälligen Looks und schrillen Klamotten-Kombinationen sorgt sie für ambivalente Reaktionen: Egal, ob bunte Flechtzöpfe, extravagante Outfits oder ein markantes Make-up – die Familienmutter ist stets ein Hingucker. Doch auf was legt Nadine in Sachen Mode eigentlich Wert? Mit Promiflash sprach sie jetzt über ihren Kleidungsstil...

Im Promiflash-Interview erklärte Nadine, dass es ihr besonders wichtig sei, mutig zu sein, verschiedene Stilrichtungen auszuprobieren – dabei lege sie keinen Wert darauf, was andere davon halten."Ganz oft suche ich die wildesten Kombinationen heraus", beschrieb sie ihren alltäglichen Griff in den Kleiderschrank und betonte: "Ich bin schon auch mal frustriert, wenn ich das Gefühl habe, dass mir nichts zu verrückt ist." Doch genau dafür lieben ihre Fans sie offenbar. "Ich bekomme wirklich oft Zuschriften von Fans, die mir schreiben, dass sie meinen Style lieben und sich wünschten, auch so mutig zu sein."

Dabei gibt es für Nadine offenbar nur wenige Fashion-Fehltritte, die man vermeiden sollte. "In Sachen Styling gibt es für mich nur ein No-Go: Wenn man nicht das trägt, was man selbst möchte, sondern das, was andere von einem erwarten", erklärte sie und scherzte: "Und zu viel Schwarz." Aus diesem Grund appellierte die 35-Jährige an ihre Fans: "Leute, habt Mut zur Farbe, zur Individualität und seid kreativ!"

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker im Juni 2020

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

