Melvin Pelzer (26) oder Josua Günther – welchen der beiden Love Island-Bewohner will Chiara Antonella denn nun an ihrer Seite haben? Obwohl es in der ersten Woche auf der Liebesinsel zwischen der Blondine und Single-Boy ordentlich gefunkt hatte, entkuppelte sich das TV-Paar vor wenigen Tagen. Mit dem Einzug von Granate Melvin spielen die Gefühle der Studentin allerdings wieder verrückt. Chiara findet den Blondschopf zwar äußerst attraktiv, kann aber auch Josua einfach nicht vergessen – die Fans sind genervt!

Durch einen Schnappschuss von ihrem Ex-Flirt Josua mit Neu-Granate Michele im Arm wurde offenbar Chiaras Eifersucht geweckt. Für einige Zuschauer völlig unverständlich – immerhin schwärmte sie wenigen Minuten zuvor noch von Neuzugang Melvin. "Chiara hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun", schrieb ein Nutzer via Twitter. Dieser Aussage kann sich ein anderer User nur anschließen: "Wieso regt sich Chiara darüber auf, dass sich Josua direkt an eine Neue ranschmeißt, aber sie hat sich vorhin direkt auf Melvin gestürzt? Muss man nicht verstehen."

Ein Zuschauer versuchte Chiaras Reaktion in seinem Twitter-Kommentar nachzuvollziehen: "Also Josua muss sich dann jetzt gefälligst an den Pool setzen und leidend zusehen, wie Chiara mit Melvin flirtet?!" Ein weiterer Anhänger fand jedoch einen möglichen Grund für Chiaras plötzliche Eifersucht: "Chiara denkt nur an Josua, weil Melvin gerade nicht in Reichweite ist!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Melvin und Chiara bei "Love Island"

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Kandidatin bei "Love Island" 2020

