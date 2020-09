Für Melvin Pelzer (26) hat am Montagabend endlich das Love Island-Abenteuer begonnen! Nach der Trennung von der Vorjahres-Bachelorette Gerda Lewis (27) sucht der Blondschopf nun im TV nach der großen Liebe. Eine Insel-Lady bekundete auch direkt immenses Interesse, als der Kölner die Villa betreten hatte: Chiara Antonella war sofort Feuer und Flamme für Melvin! Doch wie kam der Auftritt des Beaus bei den Zuschauern an?

Auf Twitter schieden sich die Geister, was Melvins Nachrücken in die Villa betraf. Waren die einen vom perfekten Lächeln des Ringers geradezu geblendet, fragten sich die anderen, ob er wirklich nur wegen der Partnersuche am Format teilnehme. "Dieser Melvin will aber unbedingt einen Werbedeal für ne feine Kauleiste an Land ziehen, oder?", war nur eine der Reaktionen.

Während im Netz natürlich jeder wusste, woher man den 26-Jährigen kennt, schienen es die Islander nicht auf dem Schirm zu haben – nur Marc Zimmermann zog sofort seine Schlüsse und erklärte seinen Bros Henrik Stoltenberg und Josua Günther, wer Melvin ist! Die Gerda-Thematik bereitete Letzterem im Vorfeld im Promiflash-Interview jedoch kaum Sorgen: "Ich rechne schon damit, dass mich der ein oder andere erkennt oder mal meinen Namen gehört hat. Auf der einen Seite abschreckend, weil man denkt, ich bin noch nicht so lange getrennt. Aber auf der anderen Seite kann es auch von Vorteil sein, weil man [...] mich schon vorher sympathisch fand", erklärte er.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Granaten Melvin und Tobias bei "Love Island"

Melvin und Chiara bei "Love Island"

Melvin Pelzer, "Love Island"-Kandidat 2020

