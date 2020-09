Was für ein Meilenstein für GNTM-Siegerin Barbara Meier (34) und ihren Mann Klemens Hallmann: Im Juli bekamen die beiden ihre erste gemeinsame Tochter Marie-Therese. Seitdem hat sich in dem Leben des Models viel verändert, anstatt High Heels trägt Barbara jetzt lieber Turnschuhe. Doch die Umstellung ist nicht ganz so groß, wie die Beauty womöglich vorab befürchtete. Denn die kleine Marie-Therese ist ein ganz besonderes Kind, sodass Barbara schon wieder munter und bestens gelaunt Rede und Antwort steht.

In ihrem ersten Baby-Interview mit RTL erzählt Barbara, wie ihr Leben als Mama so abläuft. Sie sagt, dass ihre Tochter ein sehr liebes, zufriedenes und vor allem ruhiges Baby sei. Deswegen bekäme die Millionärsgattin auch ausreichend Schlaf und fühle sich topfit. Auch die Geburt verlief laut Barbara einwandfrei. Sie war froh, dass Klemens mit ins Krankenhaus durfte und an ihrer Seite war, als die Kleine zur Welt kam. "Wir haben den ersten Schrei zusammen gehört, das war etwas ganz Besonderes. Wir wussten, dass sie jetzt für immer bei uns sein wird. Das war ein wunderschöner Moment", schwärmt die frisch gebackene Mutter.

Weil Barbara im katholischen Bayern aufgewachsen ist, will sie, dass ihre Tochter auf jeden Fall getauft wird. Sie hat sogar schon ein passendes Kleidchen für Marie-Therese gekauft. Aber trotz ihrer neuen Rolle als Mama möchte Barbara bald wieder zurück zu ihren Model- und Schauspieljobs, denn auch die Arbeit mache sie glücklich.

Barbara Meier, Model

Barbara Meier und Klemens Hallmann 2017 auf dem Oktoberfest

Model Barbara Meier

