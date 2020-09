Strebt Addison Rae (19) einen Karrierewechsel an? Seit dem vergangenen Jahr zählt die 19-Jährige zu den größten Stars auf der Social-Media-Plattform TikTok – und das mit mittlerweile knapp 60 Millionen Followern. Eine größere Reichweite hat lediglich ihre Freundin Charli D'Amelio (16). Dennoch verdient Addison mit ihrem Netz-Content und schlauer Vermarktung 4,2 Millionen Euro im Jahr und schnappt sich damit Platz eins. Dieser Erfolg scheint dem Mädchen aber nicht zu reichen: Jetzt übernimmt sie eine Hauptrolle in einem Kinofilm.

Der berühmte Teenie-Film von 1999 Eine wie keine bekommt ein Remake, jedoch mit vertauschten Geschlechterrollen, wie Just Jared berichtete. Im Original machte es sich Freddie Prinze Jr. (44) zur Aufgabe, eine unscheinbare Streberin zu einer echten Abschlussballkönigin zu machen. In der Neuauflage wird es eine Influencerin sein, die einem Nerd die Hornbrille abnimmt und in einen Ballkönig umwandeln will – natürlich nicht ohne dramatische Liebesgeschichte. Die weibliche Hauptrolle der Internet-Beauty wird hierbei Addison verkörpern.

"Ich bin so dankbar für die Möglichkeiten, die mir geboten wurden und nichts davon wäre jemals ohne jeden Einzelnen von euch passiert", bedankte sich die Internet-Bekanntheit auf Instagram bei ihren Fans. Sie könne es nicht erwarten, mit diesem großartigen Team zusammen zuarbeiten und sie freue sich auf die Reaktionen zu ihrem Schauspieldebüt.

Instagram / addisonraee Addison Rae im August 2020

Instagram / addisonraee TikTok-Star Addison Rae

Instagram / addisonraee Addison Rae im Juni 2020

