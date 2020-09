Dieses Aufeinandertreffen hat Stil! Vor wenigen Wochen konnten Orlando Bloom (43) und Katy Perry (35) ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen heißen. Erst vor wenigen Tagen ließen sich die glücklichen Neu-Eltern wieder in der Öffentlichkeit blicken – und wirkten dabei ziemlich entspannt. Nun ließ Orlando seine zwei Mädchen für ein ganz besonderes Treffen zu Hause: Der Schauspieler traf sich mit Katys Vater Keith Hudson!

Paparazzi erwischten die beiden am Dienstag in Los Angeles. Dass das Duo an Lässigkeit und Coolness kaum zu übertreffen ist, beweisen die dabei entstandenen Aufnahmen. Während der 43-Jährige ziemlich lässig mit seinem 1940er Pick-up zu dem Treffen kam, glänzte sein künftiger Schwiegervater mit einer ziemlich opulenten Goldkette und cooler Cap. Gemeinsam verbrachten die beiden dann ihren Nachmittag ganz entspannt bei ein paar Tassen Kaffee.

Während Katys Vater sicherlich Papa Orlando noch mal persönlich gratuliert hat, bekamen die frisch gebackenen Eltern aber auch per Post und virtuell zahlreiche Glückwünsche zugesendet. So schickte unter anderem Beyoncé (39) dem Paar einen Strauß Blumen – und Taylor Swift (30) ließ eine Kuscheldecke für die kleine Daisy Dove liefern.

Getty Images Katy Perry mit ihrem Vater Keith Hudson im Juni 2012

MEGA Orlando Bloom im September 2020

Larry Busacca/Getty Images for NARAS Katy Perry und Taylor Swift im Januar 2010

