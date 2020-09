Ihre Kids haben einen ungewöhnlichen Geschmack! Schauspielerin Kristen Bell (40) hält ihr Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu gewährt die "Bad Moms"-Darstellerin Einblicke in ihren Alltag mit Ehemann Dax Shepard (45) und den zwei Töchtern Delta (5) und Lincoln (7). Erst vor wenigen Tagen plauderte die Hollywood-Beauty dann ganz schön aus dem Familien-Nähkästchen: Kristen verriet, dass ihre Kinder alkoholfreies Bier lieben!

Über diese skurrile Vorliebe ihrer beiden Mädchen sprach die 40-Jährige nun im Podcast "Say Yes! with Carla Hall". "Ich werde dafür eine Menge Kritik einstecken müssen. Und ich möchte damit beginnen, dass es mir aber egal ist. [...] Mein Mann brachte gestern Abend ein Sixpack O'Doul's mit nach Hause. Und meine Töchter fragen oft nach O'Doul's", so Kristen über die Neigung ihrer Töchter zu dem alkoholfreien Weizengetränk.

Die Kino-Bekanntheit stellte aber auch klar, dass sie und Ehemann Dax offen über das Thema Alkohol reden. Dadurch, dass der 45-Jährige in der Vergangenheit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte, ist das für die beiden von noch größerer Bedeutung. "Wir sprechen auch sehr viel mit ihnen über

[Dax' Nüchternheit] und die Bedeutung davon und warum Daddy nicht trinken kann", erzählte Kristen weiter.

Anzeige

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell im März 2017

Anzeige

Getty Images Kristen Bell im Januar 2020

Anzeige

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren Töchtern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de