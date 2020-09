Ist bei Pink (41) etwa Baby Nummer drei unterwegs? Die Sängerin hat mit ihrem Ehemann Carey Hart (45) bereits zwei Kids: Willow (9) und ihr kleiner Bruder Jameson (3) sind der ganze Stolz des Bühnenstars und des Motocrossfahrers. Fans spekulieren nach einem aktuellen Auftritt von Pink jedoch, dass die Familienplanung mit dem Kinder-Duo noch nicht abgeschlossen gewesen sein könnte: Hat die 41-Jährige etwa wirklich versucht, mit ihrem Outfit einen Mini-Babybauch zu kaschieren?

Am vergangenen Mittwoch trat Pink zusammen mit Keith Urban (52) bei den Academy of Country Music Awards auf und performte mit ihm das Duett "One Too Many". Auf Fotos der Streaming-Performance ist zu sehen, dass sie dabei ein geblümtes Maxi-Dress und darüber eine Lederjacke trug. Immer, wenn sie die Arme während des Gesangs bewegte, wollen ihre Fans eine gewachsene Körpermitte erkannt haben: "Pink sieht fabelhaft aus und singt super – aber versucht sie da gerade, eine Schwangerschaft zu verbergen?", fragte sich einer von etlichen Zuschauern auf Twitter.

Dass Alecia Beth Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, einem weiteren Baby gegenüber aufgeschlossen wäre, verriet sie bereits im April 2019. Damals stellte sie jedoch auch klar, dass der erneute Kinderwunsch bislang einseitig gewesen ist. Zu einem Instagram-Foto, auf dem sie mit einem Motorrad posiert, schrieb sie: "Mein Liebster wird mir kein weiteres Baby schenken, also hat er mir eins gebaut." Glaubt ihr, dass die beiden jetzt doch ein Geschwisterchen für ihre Kids erwarten? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / pink Pink und Willow Hart im August 2020

Instagram / pink Pink mit ihrem Sohn Jameson

Getty Images Carey Hart und Pink im November 2019

